×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 80 şüpheli yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#FETÖ#Operasyon#Terörle Mücadele
İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu: 80 şüpheli yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 11, 2026 11:09

İçişleri Bakanlığı İzmir merkezli 12 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 80 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Haberin Devamı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüklerince FETÖ’ye yönelik İzmir merkezli 12 ilde operasyonlar gerçekleştirildi.

İzmir, Adana, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Denizli, Düzce, Isparta, Kütahya, Manisa, Niğde ve Uşak’ta düzenlenen operasyonlarda; örgütün “güncel eğitim yapılanması”, “kadın yapılanması” ve “erkek yapılanması” içerisinde faaliyet yürüttükleri, örgüt içerisinde sorumlu düzeyde faaliyetlerine devam ettikleri, örgüte finansal destek sağladıkları, yurt dışına gezi adı altında farklı tarihlerde örgütsel eğitim kampı faaliyetlerine katıldıkları ve örgüt evlerinin kira, iaşe ile temel ihtiyaçlarını karşıladıkları tespit edilen şüpheliler yakalandı.

Haberin Devamı

Operasyonlar kapsamında 80 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 3 milyon 324 bin 786 TL değerinde döviz, değerli maden ve Türk lirası ile çok sayıda doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin
En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
Gözden KaçmasınÖzgür Özel ve ekibi PMden istifa kararı aldıÖzgür Özel ve ekibi PM'den istifa kararı aldıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#FETÖ#Operasyon#Terörle Mücadele

BAKMADAN GEÇME!