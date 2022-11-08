İstanbul, Ankara ve İzmir merkezli peş peşe FETÖ operasyonları: Çok sayıda gözaltı kararı

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri ve (TSK) sivil unsur yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 5'i Kara Kuvvetleri, 8'i Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına ve 1'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 4'ü muvazzaf 14 asker, 13'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi ve 1'i ihraç polis memuru olmak üzere toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 3'ü Üsteğmen, 10'u Astsubay ve 1'i Uzman Çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi.

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MERSİN MERKEZLİ 3 İLDE FETÖ OPERASYONU

Mersin merkezli 3 ilde FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı, 15 şüpheli için gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Emekli öğretmen, eski askeri okul öğrenci, meslekten ihraç edilmiş polis ve askerlerin de aralarında olduğu 15 şüpheli tespit edildi. Şüphelileri yakalamak için Mersin, Kars ve Hakkari'de şafak vakti baskınlar yapıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri için emniyete götürüldü. Polisin adreslerdeki aramaları sürüyor.

İSTANBUL MERKEZLİ 5 İLDE FETÖ OPERASYONU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve örgütsel mensubiyetlerine dair itirafçı beyanı bulunan şüpheliler tespit edildi. Hava, Kara, Deniz ve Jandarma Kuvvetleri Komutanlığına mensup görevde bulunan 3 astsubay, 4 subay ile ihraç edilen 2 eski askeri personelin şüpheliler arasında olduğu ortaya çıktı.



Yapılan araştırmalarda yine ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunduğu yönde tespit yapılan 18 kapatılan askeri okul öğrencisi ile FETÖ/PDY mahrem yapılanmasında mahrem imam oldukları tespit edilen 7 sivil mahrem imam olmak üzere toplam 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



İstanbul merkezli 5 farklı ilde şüphelilerin yakalanması için yapılan operasyonlarda 27 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları devam ediyor.

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ANKARA'DA FETÖ OPERASYONU

Ankara'da FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün firari mensupları üzerinden güncel faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığı ve 'gaybubet' olarak adlandırılan hücre evlerinde saklanan örgüt mensuplarının, dava dosyalarının istinaf veya Yargıtay aşamasında ceza kesinleşmesi esnasında yurt dışına kaçmalarını sağladıkları biliniyor.

Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüklerince, Ankara'da saklanan FETÖ mensuplarının gizlendikleri adresler yaklaşık 1 ay boyunca teknik ve fiziki takip çalışmaları yapılarak tespit edildi ve savcılıkla koordine kurularak operasyon kararı alındı.

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Yapılan çalışmaların ardından saklandıkları adresler tespit edilerek haklarında arama kararı çıkarılan toplam 15 FETÖ yöneticisi ve üyelerine yönelik sabah erken saatlerde eşzamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 14 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 3'ünün askeri mahrem yapılanmada yönetici, 3'ünün örgüt mensubu ihraç subay/astsubay, M.O. isimli kişinin adliye mahrem yapılanmada yönetici, Ü.K. isimli şüphelinin sözde Nevşehir il ablası/kadın alanı sorumlusu, Z.B. isimli şüphelinin sözde Sivas il ablası/kadın alanı sorumlusu olduklarına; diğer şüphelilerin ise sivil yapılanmada sorumlu seviyede görev aldıklarına ve/veya örgüt finansörü olduklarına dair haklarında etkin pişman beyanları ve deliller bulunduğu için mahkemelerce aranan örgüt mensuplarından olduğu tespit edildi.

Şüpheliler arasında 1 ihraç tuğgeneral (E.Y. - Malatya Ağır Ceza Mahkemesince aranıyor), 2 ihraç astsubay ve 1 ihraç mühendisin de bulunduğu öğrenildi.