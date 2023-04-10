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İzmir merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonu: 5 tutuklama

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#İzmir#FETÖ Operasyonu#TSK Sivil Yapılanma
İzmir merkezli 10 ildeki FETÖ operasyonu: 5 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Nisan 10, 2023 04:02

İzmir merkezli 10 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve sivil unsur yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden 5'i tutuklandı.

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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün TSK ve sivil unsur yapılanmasında yer alan, ankesörlü/ sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 5'i Hava Kuvvetleri, 4'ü Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 4'ü muvazzaf olmak üzere 9 asker, 16'sı ise darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 10 ilde saat 01.00 sıralarında eş zamanlı operasyon başlattı. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerden 2'sinin üsteğmen ve 7'sinin ise astsubay rütbesinde olduğu öğrenildi. 25 şüpheliden 23'ü yakalanarak, gözaltına alındı.

5 TUTUKLAMA

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Operasyon kapsamında gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen 23 şüphelilerden 5'i savcılık ifadesinin ardından, 13'ü ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı, 5'i tutuklandı. 2 firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. 

 

 

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#İzmir#FETÖ Operasyonu#TSK Sivil Yapılanma

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