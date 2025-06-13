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İzmir Menemen'de bir ilk! Ücretsiz olarak başladı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Menemen#Belediye Projesi
İzmir Menemende bir ilk Ücretsiz olarak başladı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2025 13:00

İzmir'in Menemen Belediyesi, 6 ve 13 yaş arası çocuklara tamamen ücretsiz yüzmeyi öğrenmeleri için kurs imkanı sağlıyor. Kayıtlar için son başvuru tarihi de açıklandı.

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Menemen Belediyesi Asarlık Gençlik Merkezi Tesisleri içinde açılan açık ve kapalı yüzme havuzlarında verilecek yüzme kursu için kayıtlar başladı. Yarı olimpik yüzme havuzları, yaz tatili boyunca Menemenli çocukları ücretsiz kurslarla ağırlayacak.

Uzman eğitmenler gözetiminde 2013-2019 yılları arasında doğan miniklerin yararlanacağı ve sınırlı kontenjanı bulunan yüzme kursu için son kayıt tarihi ise 20 Haziran olarak açıklandı.

İzmir Menemende bir ilk Ücretsiz olarak başladı

İZMİR MENEMEN'DE BİR İLK

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, “Bizlerin çocukluğu döneminde hep bir havuzumuz olmamasının eksikliğini yaşadık. Ben ve akranlarım yüzmeyi sulama kanallarında öğrendik. Çocuklarımız bunu yaşamasın diye ilk projelerimizden biri bu oldu. Açık ve kapalı olimpik yüzme havuzlarımız şimdi evlatlarımızın hizmetinde, hem de ücretsiz. Bugünleri yaşamak ve yaşatmak benim için çok özel bir mutluluk" ifadelerini kullandı.

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#İzmir#Menemen#Belediye Projesi

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