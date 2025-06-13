İzmir Menemen'de bir ilk! Ücretsiz olarak başladı

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Menemen Belediyesi Asarlık Gençlik Merkezi Tesisleri içinde açılan açık ve kapalı yüzme havuzlarında verilecek yüzme kursu için kayıtlar başladı. Yarı olimpik yüzme havuzları, yaz tatili boyunca Menemenli çocukları ücretsiz kurslarla ağırlayacak.

Uzman eğitmenler gözetiminde 2013-2019 yılları arasında doğan miniklerin yararlanacağı ve sınırlı kontenjanı bulunan yüzme kursu için son kayıt tarihi ise 20 Haziran olarak açıklandı.

İZMİR MENEMEN'DE BİR İLK

Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, “Bizlerin çocukluğu döneminde hep bir havuzumuz olmamasının eksikliğini yaşadık. Ben ve akranlarım yüzmeyi sulama kanallarında öğrendik. Çocuklarımız bunu yaşamasın diye ilk projelerimizden biri bu oldu. Açık ve kapalı olimpik yüzme havuzlarımız şimdi evlatlarımızın hizmetinde, hem de ücretsiz. Bugünleri yaşamak ve yaşatmak benim için çok özel bir mutluluk" ifadelerini kullandı.