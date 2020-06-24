İzmir Menderes'teki mahallede, yoğun filyasyon çalışması

Menderes'in kırsal Küner Mahallesi'nde, son dönemde koronavirüs vakalarında artış görüldü. İl Pandemi Kurulu kararınca 2 bin 600 nüfuslu mahallede filyasyon çalışmasına başlandı. Muhtarlık binası önünde mahalleliye test yapılırken, binaya gelemeyecek durumda olan yaşlı ya da engelliler için de gezici test ekipleri görevlendirildi. Koruyucu ekipmanını giyen filyasyon ekipleri, PCR testi yaptı.

Öte yandan mahallenin giriş ve çıkışlarında jandarma ekipleri, nöbet tutmaya başladı. Araçlardaki kişilerin ateşini ölçen ekipler, ateşi düşük çıkanların mahalleye girmesine izin verdi.