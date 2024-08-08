İzmir ve Manisa'da orman yangını

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Kemalpaşa ilçesi Karabel mevkisindeki ormanda, saat 12.00 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

MANİSA'DA ORMAN YANGINI

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Uncubözköy Mahallesi'ndeki Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü'nün üst kısımlarındaki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal, 1 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 10 dakika içinde yapıldı. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 30 dakikada kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Doğan ÇİZMECİ/MANİSA, (DHA)

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