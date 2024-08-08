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İzmir ve Manisa'da orman yangını

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#İzmir#Kemalpaşa#Orman
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 13:33

İzmir'in Kemalpaşa ilçesi ile Manisa'nın Yunusemre ilçesinde orman yangını çıktı. İzmir'deki yangın 1 saatte kontrol altına alındı.

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Kemalpaşa ilçesi Karabel mevkisindeki ormanda, saat 12.00 sıralarında belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 4 helikopter, 8 arazöz, 2 su ikmal aracı, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

İzmir ve Manisada orman yangını

 

MANİSA'DA ORMAN YANGINI

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Uncubözköy Mahallesi'ndeki Celal Bayar Üniversitesi Kampüsü'nün üst kısımlarındaki ormanda, saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal, 1 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi. Alevlere ilk müdahale 10 dakika içinde yapıldı. Alevler, havadan ve karadan müdahaleyle 30 dakikada kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Doğan ÇİZMECİ/MANİSA, (DHA)

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İzmir ve Manisada orman yangını

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#İzmir#Kemalpaşa#Orman

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