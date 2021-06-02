İzmir İtfaiyesi'nde tepki çeken görüntülere soruşturma

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Olay, 30 Mayıs'ta Konak ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait Toros Yangın Eğitim Merkezi'ne gelen 3 kadından biri itfaiye aracının direksiyonuna geçip kullanırken, diğer 2'si de hareket halindeki aracın arkasına tutunarak yolculuk yaptı.

Bu anları, diğer arkadaşları da cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntüler sosyal medyada yayınlandıktan sonra tepki çekti. Bunun üzerine soruşturma başlatıldı.

Büyükşehir Belediyesi Hemşehri İletişim Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Halkımızın can ve mal güvenliğini korumakla görevli itfaiye teşkilatımızın böyle bir olayla anılması kabul edilemez. Yetkili birimler bilgilendirilmiş ve konuyla ilgili sorumlular hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

İZMİR İTFAİYESİ: İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da İzmir İtfaiyesi'nin hizmet sırasında disiplin, ciddiyet ve sorumluluk duygusunu temel davranış modeli olarak benimsediği belirtildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarına yansıyan görüntülerin bahsi geçen disiplin ve sorumluluk anlayışıyla bağdaşmadığı aşikardır. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı olarak teşkilatımızın saygınlığına gölge düşürecek hiçbir eylem ve davranışa tolerans göstermemiz söz konusu değildir. Olayla ilgili inceleme derhal başlatılmış, tespit edilen 4 personel hakkında disiplin süreci devreye alınmıştır. Başlatılan soruşturmada sorumlu personele yasa, yönetmelik ve talimatlar doğrultusunda ilgili disiplin ve teftiş kurulunun vereceği karara göre iş akitlerinin feshi de dahil gereken en ağır yaptırımlar uygulanacaktır."

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