İzmir-İstanbul Otoyolu’nda otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde İzmir-İstanbul Otoyolu’nun İstanbul istikametinde tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Kazayla ilgili ihbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Karesi Grup Amirliği’nden 1 araç ve 4 personel ile olay yerine intikal eden ekipler, kaza mahalline ulaştı.

Olay yerine varıldığında 34 FBC 585 plakalı otomobilin şarampole yuvarlandığı görüldü. Kazada, araçta bulunan 1 sürücü ve 2 yolcudan Hafize Karabulut’un hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Hüseyin Karabulut ile Özbekistan uyruklu Navruza Mavlonova yaralı olarak araçtan çıkarıldı.

Yaralı 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.