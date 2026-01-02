×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir-İstanbul Otoyolu’nda otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme Tarihi:

#Trafik Kazası#Balıkesir#İzmir-İstanbul Otoyolu
İzmir-İstanbul Otoyolu’nda otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 02, 2026 09:59

Balıkesir’in Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde İzmir-İstanbul Otoyolu üzerinde meydana gelen tek taraflı trafik kazasında otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Haberin Devamı

Edinilen bilgiye göre, Susurluk ilçesi Ömerköy mevkiinde İzmir-İstanbul Otoyolu’nun İstanbul istikametinde tek taraflı trafik kazası meydana geldi. Kazayla ilgili ihbar üzerine ekipler olay yerine sevk edildi. Karesi Grup Amirliği’nden 1 araç ve 4 personel ile olay yerine intikal eden ekipler, kaza mahalline ulaştı.

Olay yerine varıldığında 34 FBC 585 plakalı otomobilin şarampole yuvarlandığı görüldü. Kazada, araçta bulunan 1 sürücü ve 2 yolcudan Hafize Karabulut’un hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan Hüseyin Karabulut ile Özbekistan uyruklu Navruza Mavlonova yaralı olarak araçtan çıkarıldı.

Yaralı 2 kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edilerek Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gözden KaçmasınÜnlülere operasyonların merkezindeki ‘Beyaz Zehir’i Rus soylular getirdiÜnlülere operasyonların merkezindeki ‘Beyaz Zehir’i Rus soylular getirdiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Trafik Kazası#Balıkesir#İzmir-İstanbul Otoyolu

BAKMADAN GEÇME!