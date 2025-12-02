İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden "hard disk" çalınması iddialarına ilişkin açıklama

Haberin Devamı

İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Bilgi İşlem Birimi'nde görevli personel U.U. hakkında, kuruma ait 2 koli hard diski izinsiz şekilde aracına koyduğu gerekçesiyle 19 Ocak 2024 tarihinde tutanak tutulduğu ve konunun derhal incelemeye alındığı bildirildi.

"KURUM ZARARA UĞRAMADI"

Yürütülen soruşturma sonucunda, personelin "güveni kötüye kullanma" fiilini işlediğinin tespit edildiği ve olayın güvenlik görevlileri tarafından fark edilmesi nedeniyle kurumun herhangi bir zarara uğramadığı kaydedildi.

İŞ AKDİ FESHİ VE SUÇ DUYURUSU

Disiplin işlemi kapsamında, 4857 sayılı İş Kanununun 25/2-e maddesi uyarınca personelin iş akdinin feshedildiği, ayrıca eylemin adli suç niteliği taşıyabileceği değerlendirilerek İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

ADLİ SÜREÇ TAKİP EDİLİYOR

Açıklamada, adli sürecin devam ettiği ve müdürlüğün konuyu titizlikle takip ettiği ifade edildi.