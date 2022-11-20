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İzmir için fırtına uyarısı

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#İzmir#Fırtına#Lodos
İzmir için fırtına uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 20, 2022 17:49

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü'nce İzmir'de etkisini sürdüren lodosun, bu geceden itibaren kuvvetli ve fırtına olarak esmesinin beklendiği belirtildi.

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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bu geceden itibaren etkisini artırması beklenen kuvvetli lodosun, yarın akşam saatlerine kadar güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve fırtına ile yer yer kuvvetli fırtına (55-85 km) olarak esmesinin tahmin edildiği kaydedildi. Meydana gelebilecek soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenmelere, ağaç ve direk devrilmelerine, çatı uçması ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. 

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