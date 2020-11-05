İzmir için 5+1 formülü

Kurum açıklamasında özetle şunları söyledi: “Yeni yapacağımız konutlar zemin+ 5'i geçmeyecek. Bölge mimarisine uygun biçimde standartları yüksek kaliteli, sağlam, güvenli konutları hızlı bir şekilde yapma sürecine girdik.

Tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum: Riskli binaların tespitlerimizi yaptıralım. Buralarda oturmayalım. Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri’ne başvurun. Başvurular çerçevesinde riskli bina tespitlerini yaptırabiliriz. Bundan sonra herhangi bir ilimizde enkaz altında hiçbir vatandaşımızı aramak istemiyoruz.”