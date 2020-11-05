İzmir için 5+1 formülü
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AFAD İzmir İl Koordinasyon Merkezi’nde yaptığı açıklamada, “İzmir tarihinin en büyük kentsel dönüşüm sürecini başlattık” dedi.
Kurum açıklamasında özetle şunları söyledi: “Yeni yapacağımız konutlar zemin+ 5'i geçmeyecek. Bölge mimarisine uygun biçimde standartları yüksek kaliteli, sağlam, güvenli konutları hızlı bir şekilde yapma sürecine girdik.
Tüm Türkiye'ye seslenmek istiyorum: Riskli binaların tespitlerimizi yaptıralım. Buralarda oturmayalım. Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri’ne başvurun. Başvurular çerçevesinde riskli bina tespitlerini yaptırabiliriz. Bundan sonra herhangi bir ilimizde enkaz altında hiçbir vatandaşımızı aramak istemiyoruz.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle