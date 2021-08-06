İzmir güne kırmızı güneş ile uyandı

Arama motorları üzerinden güneş tutulmasına yönelik arayışa geçen İzmir halkı, sabah saatlerinde bir dizi sorgulamalar gerçekleştirdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Muğla, Aydın ve bölgedeki diğer illerde bir süredir devam eden orman yangınlarının dumanı İzmir’de gökyüzünü kapladı. Kemalpaşa ilçesinde de dumanların güneşi kapattığı ve ışığın azaldığı görüldü.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN OLUR?

Gerçekleşen ve gerçekleşmesi beklenen güneş ve ay tutulması tarihleri şu şekilde;

26 Mayıs 2021 Tam Ay Tutulması (Asya, Avustralya, Pasifik Okyanusu)



10 Haziran 2021 Halkalı Güneş Tutulması (Asya, Avrupa, Kuzey Amerika)



19 Kasım 2021 Parçalı Ay Tutulması (Amerika, Avustralya)



4 Aralık 2021 Tam Güneş Tutulması (Antarktika, Güney Afrika, Atlantik Okyanusu)

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