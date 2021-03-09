İzmir Göçmen Geri Merkezi’nde yangın paniği

Yangın, saat 01.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Harmandalı mevkisindeki 9685 sokakta bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü Göçmen Geri Gönderme Merkezinde çıktı. Merkezin üçüncü katında bulunan daireden dumanların yükseldiğini gören yetkililer, durumu itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, yangın nedeniyle yoğun dumanın yayıldığı 2 odaya da müdahale etti. Yapılan çalışma ile yangın söndürülürken, odalarda kimsenin olmadığı öğrenildi.

Bu arada yangın nedeniyle binada bulunan göçmenler, tedbir amaçlı bahçeye tahliye edildi. Meydana gelen yangında ölen yada yaralanan olmazken, yangının çıktığı odalarda maddi zarar meydana geldi. Yangınla ilgili İl Göç İdaresi Müdürlüğü yetkililerince yarın açıklama yapılacağı bildirildi.