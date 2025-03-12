İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi'den Demirören Medya Grubu'na ziyaret

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Ziyarette; Hürriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Deniz Sipahi, Posta Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Banu Şen, Demirören Haber Ajansı Ege Bölge Temsilcisi Neşet Dişkaya ve Hürriyet Ege Ekonomi Müdürü Mete Tamer Omur yer aldı.

İzmir'e ve kentin değerlerine sahip çıkan bölge eklerinin yayın hayatlarına devam etmelerinin basın sektörü için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Başkan Gappi, yazılı basının ayakta kalması için verdiği mücadeleyi takdir ettiğini belirtti. Başkan Gappi, İzmir basınının birlikte başarıya ulaşacağını dile getirdi.

Hürriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Deniz Sipahi, Posta Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Banu Şen, Demirören Haber Ajansı Ege Bölge Temsilcisi Neşet Dişkaya ve Hürriyet Ege Ekonomi Müdürü Mete Tamer Omur da gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verip ziyaretleri nedeniyle İGC Başkanı Gappi'ye ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.(DHA)