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İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi'den Demirören Medya Grubu'na ziyaret

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#İzmir Gazeteciler Cemiyeti#Demirören Medya Grubu#İSTANBUL
İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappiden Demirören Medya Grubuna ziyaret
Oluşturulma Tarihi: Mart 12, 2025 14:35

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Dilek Gappi, Başkan Yardımcısı Mehlika Gökmen, Genel Sekreter Reşat Yörük ve Sayman Tolga Albay Hürriyet Ege, Posta Ege ve Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) tüm çalışanlarını ziyaret etti.

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Ziyarette; Hürriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Deniz Sipahi, Posta Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Banu Şen, Demirören Haber Ajansı Ege Bölge Temsilcisi Neşet Dişkaya ve Hürriyet Ege Ekonomi Müdürü Mete Tamer Omur yer aldı.

İzmir'e ve kentin değerlerine sahip çıkan bölge eklerinin yayın hayatlarına devam etmelerinin basın sektörü için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Başkan Gappi, yazılı basının ayakta kalması için verdiği mücadeleyi takdir ettiğini belirtti. Başkan Gappi, İzmir basınının birlikte başarıya ulaşacağını dile getirdi.

Hürriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Deniz Sipahi, Posta Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Banu Şen, Demirören Haber Ajansı Ege Bölge Temsilcisi Neşet Dişkaya ve Hürriyet Ege Ekonomi Müdürü Mete Tamer Omur da gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi verip ziyaretleri nedeniyle İGC Başkanı Gappi'ye ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.(DHA)

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappiden Demirören Medya Grubuna ziyaret

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#İzmir Gazeteciler Cemiyeti#Demirören Medya Grubu#İSTANBUL

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