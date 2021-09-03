İzmir Fuarı ne zaman? İzmir Enternasyonal Fuarı'nın etkinlik takvimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Enternasyonal Fuarı'nın minyatür tren nostaljisini 90. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda yaşatacak. Köklü geçmişiyle birçok yeniliği yıllardır misafirlerine sunan İzmir Enternasyonal Fuarı, 90. yılında nostaljik tramvaylar “Çiğdem" ve “Boyoz" ile renklenecek. İlk kez 1964 yılında Kültürpark içinde dolaşmaya başlayan minyatür trenin rotasında fuar boyunca Kültürpark'ı turlayacak Nostaljik Tramvay seferleri ücretsiz olacak.

İzmir Enternasyonal Fuarı bugün 90. kez kapılarını açacak. Teknoloji, kültür, sanat, spor ile eğlenceyi bir arada sunmayı hedefleyen 90. İzmir Enternasyonal Fuarı, bu yıl ziyaretçileri geçmiş yıllara götürecek bir sürprizle karşılayacak. 1964 yılında, 33. İzmir Enternasyonal Fuarı'nda ilk kez Kültürpark'ı dolaşmaya başlayan minyatür trenin yerini bu yılki fuarda Nostaljik Tramvay alacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Metro A.Ş.'nin “Çiğdem" ve “Boyoz" adlı nostaljik tramvayları, İEF boyunca minyatür trenin benzer rotasında Kültürpark'ı turlayacak.

İzmir Enternasyonal Fuarı'nın etkinlik takvimi



Sinema Gösterimi

Uluslararası Akdeniz Sinemaları Buluşması 8-12 Eylül-20.30 Kadifekale Gemisi, Fransız Kültür Merkezi, Karaca Sineması, Swiss Otel.

Günbatımı Konserleri

Düet Project - Zafer Çebi 8 Eylül-20.00 Karantina Meydanı

Orion Orkestrası 10 Eylül-20.00 Konak Çim Alanı

Pati Tone 11 Eylül-20.00 Bostanlı Seyir Terası

Dünya Müzikleri - El Ele Müzik Orkestrası 12 Eylül-20.00 Alsancak

Çim Konseri



Timuçin Şahin - Aydın Esen 11 Eylül-21.00 Havagazı Çim Alan

Üretici Pazar Konserleri

8-11 Eylül 11.30-13.30 Bergama, Buca, Pagos ve Kültürpark’ta Çarşamba ve Cumartesi günleri.

Söyleşi



Fatma Eraslan 08 Eylül-19.30 Şato Kütüphanesi

Asuman Susam-Kerem Işık 9 Eylül-20.30 Kent Kütüphanesi

Yunus Bekir Yurdakul-Aydın Şimşek 12 Eylül-20.30 Havagazı Gençlik Merkezi

Şiir Akşamı



Duygu Kankaytsın, Seyyidhan Kömürcü 8 Eylül-20.30 Şato Kütüphanesi

Hidayet Karakuş, Aslıhan Tüylüoğlu, Tuğrul Keskin 11 Eylül-20.30 Kent Kütüphanesi

Dans Gösterisi



Anadolu Ateşi Dans Gösterisi (Nebil Özgentürk Sunumu ile) 8 Eylül -21.00 Atatürk Açıkhava Tiyatrosu / Kültürpark

Sergi Planlaması/ Galeri Programları

Bıçakçı Han (Zaman İçinde Yıldız Sineması Sergisi) 10.00-18.00

Ayavukla Kilisesi (Basmane Fark Yarat) 10.00-18.00 Açılış: 8 Eylül 13.30

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / AASSM (Back 2 İzmir Sergisi) 10.00-18.00

Kültürpark Atlas Pavyon B Galeri (Sanatın Oyuncakları Sergisi) 14.00-22.00 Açılış 08 Eylül 18.00

Kültürpark Atlas Payvon A Galeri (İş Sanat Kurtuluş Sergisi) 14.00- 22.00

İzmir Sanat (Kara Sinan Karikatür Sergisi) 14.00-22.00

Kordon Ayaklı Pano (İzmir Denizaltı Yaşamı ve Sürdürülebilir İyileşme Sergisi)

Çetin Emeç Sergi Salonu (İzmir Sergisi) 09.00 – 17.30 “Pazar Hariç”

Kültürpark Açık Alan (Darağaç: Mahalle Sergisi -Volta) 11.00- 18.00 Açılış 11 Eylül-19.00

Kültürpark Açık Alan (İzmir Doğa ve Kültür Sergisi) 14.00-24.00

Yeşilova Höyüğü (Rota Sergisi: No:59 Yeşilova Fotoğraf Sergisi ve Söyleşi) 10.00-18.00 Açılış 06 Eylül-19.00

İzmir Tiyatroları Buluşması-2



Tiyatro Ofisi / Kadınlar Konuşursa 08 Eylül-21.00 Karaburun Mordağan İskele

Tiyatro Sardunya / Çatlak 08 Eylül-21.00 Konak Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Duvara Karşı Tiyatro Topluluğu/ Suikast 10 Eylül-21.00 Konak Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Tiyatrolog/ Kaç Baba Kaç 12 Eylül-21.00 Konak Nazım Hikmet Kültür Merkezi

Rotalama



İzmirART Sanat Rotaları

www.izmir.art

8-12 Eylül 2021

İEF Çim Alan Konserleri

Kültürpark Çim Alan

Şevval Sam 4 Eylül-20.30

Gazapizm 5 Eylül-20.30

Cem Adrian 6 Eylül-20.30

Tan Taşçı 7 Eylül-20.30

Duman 8 Eylül-20.30

Hakan Altun 9 Eylül-20.30

Sergi

Arkas Sanat Günleri

7 Eylül-31 Aralık 10.00-18.00

Arkas Sanat Galerisi

Edebiyat

Şiir Hatları

8-30 Eylül-19.30

Alsancak İskele, Bostanlı Rekreasyon Alanı, Bergama Vapuru

Metro İstasyonları ve Tramvay Müzik Programları

8-12 Eylül

Konser

Rota Performansları - 8-11 Eylül

Cansu Ergin (Modern Dans-Perküsyon) 09.30 Yeşilova Höyüğü

İnanç Menekşe-Atıl Aktagel (Gitar - Çello - Vokal) 09.30 Dario Moreno Sokağı

Zeybek & Horon Gösterisi 8 Eylül-13.30 11 Eylül-10.30 Balıkçılar Meydanı

Ada Su Akın (Çello-Etnik Vokal) 16.00 Aziz Vukolos Kilisesi

İEF Kaskatlı Havuz Konserleri

Kaskatlı Havuz-19.00

Ibis Maria 3 Eylül

Melis Sökmen 4 Eylül

Furkan İpek 5 Eylül

Homemade Band 6 Eylül

Neva Pangea 7 Eylül

Yağmur Sena Quartet 8 Eylül

So Soul Band 9 Eylül

Refik Cemal Ateş 10 Eylül

Şeyma Özbay 11 Eylül

Woodoo 12 Eylül

Hava Gösterisi

Dj Performans ve Konser

9 Eylül Kutlaması/Gündoğdu Meydanı

Air Show-Ozan Doğulu / 16.30

Su Perdesi / 20.30

Athena Konseri / 21.00

9 Eylül Korteji-09.00

Basmane Anafartalar Karakolu önünden Cumhuriyet Meydanı’na…

Gösteri

Deniz Su Perdesi

3 Eylül-20.30 Kültürpark

Performans

Açılış Oturumu Performansı: Roman Ateşi Dans Gösterimi

10 Eylül-15.30 Kültürpark Fuar 4 Nolu Hol önü

Konser

İzmir’in Genç Yüzleri: İlyun Bürkev, Fikret Uçar, Esra Üçcan.

11 Eylül-18.00 Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

Oratoryo

Yunus Emre Oratoryosu 11 Eylül-20.00

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi

Sergi/Söyleşi

7. Büyük Efes Sanat Günleri

7-12 Eylül / 12.00-19.00 Büyük Efes (Swiss) Otel

Gönül Nuhoğlu Söyleşisi

10 Eylül-17.00 Büyük Efes Oteli Bahçe

Konser

Akdeniz Şarkıları Akapella

12 Eylül-20.30 Ayavukla Kilisesi

Mahalle Etkinlikleri / 20.30 konserleri

15 Eylül-Konak Kadifekale

16 Eylül-Buca Hasanağa Bahçesi

22 Eylül-Bayraklı Yamanlar

23 Eylül-Çiğli Evka 5

29 Eylül-Bayraklı Cengizhan Mahallesi

30 Eylül-Karabağlar Yurdoğlu Mahallesi

6 Ekim-Buca Koop.

7 Ekim-Menemen Uğur Mumcu Mahallesi

13 Ekim-Ödemiş Kültürpark

14 Ekim-Bayındır Kanibey Parkı

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