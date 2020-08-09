İzmir Emniyet Müdürü’yle Çeşme turu: Çeşme’de içiniz rahat olsun

Ukraynalı manken Daria Kyryliuk’un Çeşme’den döndükten sonra sosyal medya üzerinden paylaşımları olay oldu; bütün dikkatler bu gözde tatil beldesine döndü. Bu olayda belirsiz birçok şey vardı. Kyryliuk Çeşme’nin en popüler mekanlarından The Beach of Momo’nun güvenliği tarafından darp edildiğini iddia etti. Momo’nun işletmecileri ise darp olayının mekanları dışında gerçekleştiğini söyledi. Olayın detayları araştırılırken İçişleri Bakanlığı Çeşme Kaymakamı Hacı Mehmet Kara’yı görevden aldı ve Momo Beach dahil birçok işletmenin pandemi kurallarına uymadığı gerekçesiyle kapanmasına karar verildi.

Bu tartışmalar yaşanırken; bir de Çeşme’nin mafyanın istilası altında olduğu iddiaları sosyal medyada konuşulur oldu.

Hürriyet’in Ege temsilcisi olarak sadece Çeşme’yi değil; Çanakkale’den Fethiye’ye kadar geniş kıyı bandını çok yakından biliyorum.

Çeşme özelinde farklı bir durumun olup olmadığını İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın’a sordum. Aşkın; dört yıldır görevinin başında; titizliğini, çalışkanlığını yakından biliyorum.

Özellikle de yaz aylarında arttırılan güvenlik önlemlerinden insanların yakındığına da şahit oluyorum. Hüseyin Aşkın ile Çeşme sokaklarında dolaştık; dünyaca ünlü Ilıca plajına gittik, Çeşme girişlerinde alışık olduğumuz polis kontrol noktalarına uğradık.

Ben sordum; Hüseyin aşkın cevapladı.

Sosyal medyanın gündeminde de Çeşme’nin mafyanın elinde olduğu gibi iddialar var. Gerçekten böyle bir gerçek var mı?

Şunu herkes net bilsin. Mafyaya asla geçit vermeyiz. Çeşme’nin turizmimiz için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Kışın 45 bin olan nüfus yaz aylarında 1 milyona çıkıyor. Bunun için ek önemler alıyoruz. 24 saat görev yapan ekipler kurduk. Çeşme’ye nereden girerseniz girin kontrolden geçmek zorundasınız. Sivil ekiplerimiz Alaçatı’nın sokaklarında, Çeşme’nin her yerinde. Herkesin içi rahat olsun. Çok deneyimli, insanımızı iyi tanıyan bir kadroyla çalışıyoruz. Asla taviz yok. Bu konuda sıfır toleransımız var. Çeşme’ye her gelen kişi bizim misafirimizdir.

6.5 MİLYON ARACA TEK TEK KONTROL

Çevremde güvenlik önlemlerinin bazen abartıldığına dair eleştiriler de duyuyorum. Size de bu yakınmalar geliyor mu?

Bugüne kadar Çeşme gişelerinden geçen 6.5 milyon aracı tek tek kontrol ettik. Aslında bu çok zor bir uygulama. Bizden hiçbir şey sızmaz, izin vermeyiz. Hele uyuşturucu, silah gibi şeylere asla izin vermeyiz. Açık söylüyorum. Çeşme’de mafya yok, bana gelen bir istihbarat da yok.

İşin içine tatil, eğlence girince uyuşturucu baronları akla gelir. Uyuşturucu çeteleri kendilerine bir alan yaratamadı diyebilir miyiz?

Aynen öyle... Değil alan, yürüyemezler bile. Nüfusu artan yerlerde uyuşturucu çeteleri kendilerine bir alan yaratmaya çalışıyorlar. Bakın özel bir birim kurduk Çeşme için. Çeşme’de Narkotik Büro Amirliğimiz var. Çok operasyon yaptık, yakalamalarımız da oldu. Bunları umuma açık olan bazı işletmelerde yakaladık. Sonra nefes alamaz hale geldiler. Bu konuda da herkes rahat olsun. İzmir’de, Çeşme’de örnek olacak bir mücadele içindeyiz. Girişlerdeki sıkı uygulamalar uyuşturucu ve terör olaylarını da engelledi.

Son yıllarda hırsızlık, adi vakalarda da bir azalma görüyorum. Örneğin bayramda 1 milyona yaklaşan, normalde 500 binlerde olan Çeşme’de hırsızlık vakalarının sayısı kaçtır?

Asayiş olaylarında büyük düşüşler var. Temmuzda altı, Ağustos’ta beş hırsızlık oldu. Hepsini de yakaladık. Kalabalık günlerde polis sayımızı artırıyoruz. Her gün ortalama 400 polisimiz Çeşme’ye geliyor. Bazen bu önlemleri abarttığımız söyleniyor ve eleştiriler alıyoruz. Ama vatandaşlarımız bilsinler ki, onların güvenliği için bunları yapıyoruz. Vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz.

Uygulama açısından diğer kentlerden sizi ayrıştıran bir önleminiz, modeliniz var mı?

İzmir Emniyeti olarak diğer illerin emniyetleriyle koordinasyon halindeyiz. Emniyet, jandarma, sahil güvenliği de içine alan bir fikir birliği içinde operasyonlar yapıyoruz.

POPÜLER MEKÂNLARA KAPATMA NEDENİ

Bir de son olaydan sonra kapanan bazı işletmeler var. Bunların çoğu insanların sık gittiği, popüler mekanlar. Kapatmalar pandemiyle ilgili önlemler almadıkları için mi oldu?

11 Mart’taki vakanın göründüğü ilk günlerde İzmir ikinci sıradaydı. Şimdi çok daha iyiyiz. Ama riskin arttığını biliyoruz. Çeşme ve Alaçatı’da işletmelerin çok olması ve tercih edilen yerler olması denetimlerimizin artmasına neden oldu. Yeni normale göre hareket etmeli her yer. Bayram kalabalığı sosyal medyaya olumsuz yansımasına neden oldu. Halkımızın sağlığını korumak için kurallara uymayanları uyarmak zorundayız. Denetimler artacak.

KONUŞULAN VAKALAR

Sosyal medyada çok konuşulan vakalar oldu. Onları sormam lazım. Örneğin Rise Alaçatı’da silahların çekilmesi; Limon Bar’ın güvenlik görevlisinin vurulması. Bu olaylar bu dedikoduların artmasına neden mi oldu?

Rise Alaçatı’da silah görüldüğüyle ilgili bilgi geldi. Ekiplerimiz hemen oraya girdiler. Silah taşıyan kişilerin poliste kaydı olan kişiler olduğunu gördük. Bu kişileri aldık ve gerekli işlemleri yaptık.

22 Temmuz’da Limon’da bir gece önce mekana alınmayın kişi alkollü geldiği mekanda kapıda duran kişiyi ayağından vurdu. Hemen müdahale ettik, olayı aydınlattık. Altını çizerek söylüyorum. Bu olayların organize suç çeteleriyle hiçbir alakası yok. Bir bağlantı tespit etmedik. Hepsi münferit olaylar.

“Mafya var demek Çeşme’ye büyük haksızlıktır” diyorsunuz yani...

Bana, Emniyet Müdürlükleri’ne tehdit edildikleri iddiasıyla hiçbir işletmenin müracaatı yok. Bize gelen bir bilgi de yok. Olsaydı mutlaka duyardık. Bizim bilgimiz dışında buraya kimse giremez. Üstelik biz işletmelerle de diyalog halindeyiz.

Suç örgütleri var demek haksızlık olur. Çeşme’de yaşayan herkes bunu kabul eder. Olsaydı gereği en ağır şekilde yapılırdı. Suç örgütleri başka bir yapı. Bu konuda deneyimliyiz ve göz açtırmayız. Herkesin içi rahat olsun.

MOMO’DA KAMERA OLSAYDI İŞİMİZ DAHA KOLAYLAŞIRDI

Ukraynalı manken Daria Kyryliuk’ın darp edilmesi çok konuşuldu. Bu olayı tam olarak aydınlatabildiniz mi?

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma yürütüyor. İddialar var, şikâyetler var ve tanıklar da var. Momo Beach’te kamera sistemi olsaydı, işimiz daha kolaydı. Bu kadar popüler bir yerin kamera sisteminin de kusursuz olmasını beklerdik. O zaman kişilerin beyanlarıyla soruşturmayı derinleştiriyoruz. İki kişi darp edildiğini iddia ediyor. Tanıklar da var; ama darp edildiğini söyleyenler sonradan şikâyetçi olmuşlar. Bazı görüntüler var; inceledik. Birbiriyle uymayan iddialar da var. Biz görevimizi yaptık, soruşturmayı tamamladık, şimdi mahkemelerimiz kararını verecek.

PLAJLARDA KADIN POLİSLER AĞIRLIKTA

İzmir Emniyeti tatil beldelerinde kadın polislere daha çok ağırlık veriyor. Plajların denetimi, Alaçatı’nın o dar sokaklarında kadın polislere rastlayabilirsiniz. Çeşme’nin sembolü olmuş Ilıca plajında da İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın ile kadın polislerimiz birlikte denetimler yaptı, Çeşmelilerle sohbet etti.