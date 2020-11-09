MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir dönüşü kalpten öldü
GeriGündem İzmir dönüşü kalpten öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Deniz TOKAT/DHA
Haber Giriş: 09.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

İzmir dönüşü kalpten öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir dönüşü kalpten öldü
Abone Olgoogle-news

İHH İnsani Yardım Vakfı Denizli Şubesi ekibi, 30 Ekim’de İzmir’in Seferhisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından hemen harekete geçerek, bölgedeki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Bayraklı ilçesine gitti.

Buradaki arama kurtarma çalışmalarında görev alan Özkan Özdemir (46) ve ekip arkadaşları, çalışmaların tamamlanmasının ardından 4 Kasım günü Denizli’ye döndü.

Arama kurtarma gönüllüsü Özdemir, ailesiyle birlikte yaşadığı evde önceki gün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özdemir, aynı günün akşam saatlerinde doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Özdemir’in ölümü, yakınlarında ve sevenlerinde üzüntü yarattı.

İzmir dönüşü kalpten öldü

ÖLÜ SAYISI ARTTI

Bu arada AFAD İzmir depreminde ölenlerin sayısının 115’e yükseldiğini, yaralanan 1034 kişiden 1011’inin taburcu edildiğini, 23 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle