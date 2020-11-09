İzmir dönüşü kalpten öldü

Buradaki arama kurtarma çalışmalarında görev alan Özkan Özdemir (46) ve ekip arkadaşları, çalışmaların tamamlanmasının ardından 4 Kasım günü Denizli’ye döndü.

Arama kurtarma gönüllüsü Özdemir, ailesiyle birlikte yaşadığı evde önceki gün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdi. Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özdemir, aynı günün akşam saatlerinde doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi. Özdemir’in ölümü, yakınlarında ve sevenlerinde üzüntü yarattı.

ÖLÜ SAYISI ARTTI

Bu arada AFAD İzmir depreminde ölenlerin sayısının 115’e yükseldiğini, yaralanan 1034 kişiden 1011’inin taburcu edildiğini, 23 kişinin ise tedavisinin sürdüğünü duyurdu.