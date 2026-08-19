İzmir Doğal Yaşam Parkı'nın yeni sakinleri... 'Çok sevimli ve hareketliler'

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İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, parkın yeni sakinleri arasında 19 yaşındaki erkek "Bruno" ve 29 yaşındaki dişi "Justine" isimli beyaz elli gibonlar ile 24 yaşındaki "Savannah" ve 8 yaşındaki kızı "Mula" adlı siamang türü gibonlar yer alıyor.

Uzun kollarını kullanarak dallar arasında hızlı hareket edebilen gibonlar, günün büyük bölümünü ağaçların üzerinde geçiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Doğal Yaşam Parkı Müdürü Serkan Eğrilmez, 17 yıl önce Kültürpark Hayvanat Bahçesi kapandığında doğaya dönemeyecek durumdaki canlıları park bünyesine aldıklarını hatırlattı.

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Darıca'daki tesisin kapanması üzerine benzer bir adım attıklarını belirten Eğrilmez, "İzmir Doğal Yaşam Parkı olarak oradaki bazı hayvanları alıp doğal yaşam parkının koşullarıyla buluşturmaya karar verdik. Gibonlar çok sevimli ve hareketli. Ağaçların dallarında elleri üzerinde yürüyorlar, uçuyorlar. Bu nedenle ziyaretçilerin çok ilgisini çekiyor." ifadelerini kullandı.

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