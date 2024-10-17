Ä°zmir Dikili'de korkutan orman yangÄ±nÄ±

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Ä°zmir'inÂDikili'nin DemirtaÅŸ Mahallesi'nde saat 13.00 sÄ±ralarÄ±nda tarÄ±m arazisinde yangÄ±n Ã§Ä±ktÄ±. RÃ¼zgarÄ±n da etkisiyle alevler yayÄ±larak ormana sÄ±Ã§radÄ±.
Mahallelinin ihbarÄ± Ã¼zerine bÃ¶lgeye Ä°zmir Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'ne ait 4 uÃ§ak, 1 helikopter, 14 arazÃ¶z, 4 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi sevk edildi.
3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
YangÄ±n, Orman BÃ¶lge MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekiplerinin havadan ve karadan 3 saatlik mÃ¼dahalesiyle saat 16.00 sÄ±ralarÄ±nda kontrol altÄ±na alÄ±ndÄ±. BÃ¶lgede soÄŸutma Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor.