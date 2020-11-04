MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİzmir depreminden acı haber... Diş hekimi Zarife hayatını kaybetti
GeriGündem İzmir depreminden acı haber... Diş hekimi Zarife hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Melis KARAKUZULU, (DHA)
Haber Giriş: 04.11.2020 - 07:51 | Son Güncelleme:

İzmir depreminden acı haber... Diş hekimi Zarife hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İzmir depreminden acı haber... Diş hekimi Zarife hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

İZMİR’de meydana gelen depremde enkaz altında kalan diş hekimi Zarife Doğan’dan acı haber geldi. Ekipler tarafından çıkarılan Dr. Doğan'ın cansız bedeni, ambulansla hastaneye götürüldü.

İzmir’in Sefehisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan Rıza Bey Apartmanının enkazında sabah saatlerinde acı bir haber daha geldi. Ara vermeden çalışmalarını sürdüren ekipler, depremden 108 saat sonra binanın birinci katında bulunan özel diş kliniğindeki diş hekimlerinden Zarife Doğan'ın cansız bedenini enkazdan çıkardı. Doğan’ın cenazesi, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastansine götürüldü.

Öte yandan dün sabah görevliler tarafından Zarife Doğan'ın birlikte görev yaptığı diş hekimi Aslı Taner ile birlikte enkazdan cansız bedenlerinin çıkartıldığı bildirilmiş, ancak bu yanlış bilgi akşam saatlerinde düzeltilmişti.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle