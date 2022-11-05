İzmir depreminde hayatını kaybetmişti... Efe Altay'a gözyaşlarıyla veda

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AFAD verilerine göre, dün saat 03.29'da merkez üssü İzmir'in Buca ilçesinde olmak üzere 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe neden olan depremde 1'i ağır 7 kişi yaralanırken, minarede hasar, 20’ye yakın binada da çatlaklar oluştu. Depremde evinin balkonundan atlayan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Efe Altay Saral, ağır yaralı kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Otopsinin ardından Saral’ın cenazesi, bu sabah yakınlarınca teslim alındı ve namaz için Şirinyer Merkez Camii’ne getirildi. Cenazeye Efe Altay Saral’ın annesi Selma Saral, ablası Zeynep Asena Saral, Buca Belediye Başkanı Erkan Kılıç, yakınları ve arkadaşları katıldı. Efe Altay’ın annesi ve ablası, tabut başında uzun süre gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından Efe Altay Saral’ın cenazesi, Gökdere Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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Öte yandan depremde yaralanan 5 kişiden 3’ünün Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, diğerlerinin ise Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Çiğli Eğitim ve Araştırma Üniversite’nde tedavilerine devam edildiği, yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Ayrıca merkez üssü Buca olan depremde hasar gören yapıların belirlenmesi için İzmir , Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekiplerince dün başlatılan hasar tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Ekiplerin her ihbarı kontrol ettikleri, şu ana kadar herhangi bir yıkımla karşılaşmadıkları kaydedildi.

Depremde minaresi hasar gören Selahattin Oğlu Camii’nde de tespit çalışması yapıldığı öğrenildi. Caminin bulunduğu bölgeye, belediye ekiplerince ‘Girilmez’ yazılı çitler çekildi. Minareye çıkan ekipler, tehlike oluşturan tuğlalar ile briketleri temizlerken, ilerleyen günlerde minarenin tamamen yıkılması bekleniyor.

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