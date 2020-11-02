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Hürriyet
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Gündem
AA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 21:45 | Son Güncelleme:

İzmir depremi son dakika: Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı!

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Son dakika haberine göre; İzmir'deki depreme ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Deprem anı, Bayraklı ve Bergama ilçelerindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Son dakika haberi.. İzmir'deki 6.6 şiddetindeki deprem 92 kişinin ölmesine ve birçok kişinin de yaralanmasına neden oldu. İzmir'de deprem anı, Bayraklı ve Bergama ilçelerindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

GÜVENLİK KAMERALARI TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü saat 14.51'de meydana gelen deprem, Mansuroğlu Mahallesi'ndeki bir reklam ajansının güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İzmir depremi son dakika: Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

ÇIĞLIKLAR VE KOŞUŞTURMALAR DİKKAT ÇEKTİ

Görüntülerde, binanın sallanmaya başlamasıyla çalışanların çığlıkları ve panikle koşuşturmaları yer alıyor. Masaların hareketlenmesine ve dolaplardaki eşyaların dökülmesine neden olan deprem anında bir kedinin de kaçmaya çalışması dikkati çekiyor.

İzmir depremi son dakika: Deprem anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

DEPREMİN ŞİDDETİ GÖRÜLDÜ

Öte yandan Bergama ilçesinde bir iş yerindeki güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerde de depremin şiddeti ve çalışanların panik halleri görülüyor.

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