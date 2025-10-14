İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan İZBETON davasındaki iki tahliyeye itiraz

Haberin Devamı

İZBETON'a yönelik soruşturmada, kooperatiflerdeki usulsüzlük iddiaları ile ilgili açılan davadan aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu, SS İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Başkanı Cihangir Lübiç, eski İZBETON Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Şimşek, eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve İZBETON Yönetim Kurulu Başkanvekili Barış Karcı ile eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 6'sı tutuklu 65 sanığın yargılanmalarına dün görülen ikinci duruşmayla devam edildi.

İzmir 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada çıkan ara kararda, heyet Tunç Soyer, Barış Karcı ve Heval Savaş Kaya'nın tutukluluk hallerinin devamına; Şenol Aslanoğlu, Cihangir Lübiç ve Hüseyin Şimşek'in adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verdi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahliyelere itiraz edildi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, "İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli kontrol şartıyla tahliyelerine karar verilen sanıklardan Şenol Aslanoğlu ve Cihangir Lübiç hakkında tahliye kararlarına itiraz edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.