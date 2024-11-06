×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

İzmir Çiğli'de fabrikada yangın çıktı

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Çiğli#Yangın
İzmir Çiğlide fabrikada yangın çıktı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2024 10:45

İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir kimya fabrikasında çıkan ve ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Fabrika önünde park halindeki bir otomobil ile hafif ticari araç da yanarak kullanılamaz hale geldi.

Haberin Devamı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 10026 Sokak'taki kimya fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Sprey dolum ünitesinde başladığı öğrenilen yangın nedeniyle patlamalar yaşandı, çevredeki bazı binaların camları kırıldı. Fabrikanın tahliye edildiği yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale başlattı.

Dumandan etkilenen ve ambulansla Çiğli Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Fabrikadan yayılan yanıcı maddelerin bina önü ve rögar içinde tutuşması üzerine itfaiye ekiplerinin bu bölgeye de köpüklü suyla müdahale ettiği görüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Yaşar Korkmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada yaklaşık 2,5 saat önce bir patlamayla başlayan yangına 15 araç ve 75 personelle müdahale edildiğini belirtti.

Haberin Devamı

Olayda can kaybı ve yaralanmanın olmadığını, dumandan etkilenen 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade eden Korkmaz, "Yangın kontrolümüz altında, soğutma çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İzmir#Çiğli#Yangın

BAKMADAN GEÇME!