İzmir çatırdıyor

Ağır hasar almış bazı binaları durup, inceledik. Binalar ayakta kalmış ama ev sahipleri bu binalara bir daha girmek istemiyor. Zira bölge sakinleri yaşanan artçı depremlerle beraber binalardan sesler geldiğini belirtirken, çoğu binanın neredeyse yıkılmak üzere olduğu görülüyor.

SÜREKLİ UYARILAR

Sokaklarda gezerken bir binanın önünden geçtiğimiz sırada güvenlik güçlerinin uyarısı ile karşılaştık. Bina dışarıdan gayet sağlam görünüyordu. Ancak sağa doğru yatıyormuş ve her an yıkılma tehlikesi varmış. Dolaştıkça yapılan uyarılar da artıyor. Sabah erken saatlerde bir enkazın bulunduğu sokakta, gazeteci olduğumuzu bilmeyen jandarma ve AKUT ekipleri, “Kardeş gidin buradan, çökecek bu bina. Altında kalırsınız” diye bizi uyardı. Hatta bazen bizim farkında olmadan girdiğimiz sokaklarda hızla yanımıza gelerek bizi uzaklaştırmaya çalışanlar oldu.

KAÇIN BURADAN

Gazeteci olduğumuzu söyleyince, “Canınızdan kıymetli mi?” diye uyarmaya devam ettiler. Neredeyse her sokakta görevlilerin, “Kaçın buradan, gidin, çökecek” uyarılarını duydum. Uyarılar sürekli devam etti. Ekipler bazı sokaklarda bağırarak bina etrafında biri var mı diye kontrol ediyordu. Bazı binalara girişlere şimdilik izin verilmiyor. Girenlerin de acil olarak çıkması isteniyor.