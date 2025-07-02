İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik yolsuzluk soruşturmasında yeni detaylar! Yunanistan’a kaçış iddiası

Haberin Devamı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar ile Organize Suçlar bürolarından sorumlu başsavcıvekili Necati Kayaközü koordinasyonunda sürdürülen, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de, taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine başlatılan operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Haberin Devamı

GÖZALTI SAYISI 130'A YÜKSELDİ

Çalışmalar kapsamında 4 şüpheli daha gözaltına alındı, gözaltı sayısı 130'a yükseldi. Şüphelilerin ifade işlemleri İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'nda devam ediyor.

YENİ DETAYLAR

Soruşturma kapsamında "Kooperatif", "Araç Kiralama İhalesi" ve "Yapım İhalesi" dosyaları incelenerek hazırlanan raporda, kamunun, İZBETON AŞ'nin ve kooperatif üyesi mağdurların uğradığı zarar ile yapılan yersiz ödemelere ilişkin bilgiler yer aldı.

YUNANİSTAN’A KAÇTI İDDİASI

Haberin Devamı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın İzbeton yolsuzluk operasyonu kapsamında yakalama kararı bulunan şüphelilerin bir kısmının Yunanistan’a kaçtığı öne sürüldü.

Adliye kaynaklarından elde edilen bilgilere göre aranmakta olan şahısların Yunanistan’a gittiği bilgisine ulaşıldı.

Başsavcılığın mevcuttaki yakalama kararları doğrultusunda şüpheli şahıslar hakkında arama bültenleri çıkarma çalışmaları başlattığı kaydedildi.

Gözden Kaçmasın Tunç Soyer gözaltına alındı! İşte gözaltına alınan isimlerin listesi Haberi görüntüle

“SOYER, BELEDİYE ARAZİSİNİ EŞİNE KURDURDUĞU KOOPERATİFE DEVRETTİ”

Eski İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in eşi Neptün Soyer’e kooperatif kurdurduğu ve belediyeye ait araziyi ihaleye fesat karıştırarak bu kooperastife devrettiği öğrenildi.

Haberin Devamı

Soyer’in buna ilişkin iş ve işlemleri Seferihisar Belediye Başkanlığı döneminde gerçekleştirdiği, Seferihisar Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifadeye çağrılan Soyer’in ifadeye gitmediği iddia edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın son yolsuzluk operasyonu sonrası adı geçen yolsuzluk dosyasını Seferihisar Cumhuriyet Başsavcılığından istediği öğrenildi.

“BELEDİYE İLE DİSK ÇALIŞANLARI ARASINDAKİ DAVA SORUŞTURMAYA DÖNÜŞTÜ”

⁠İzmir Büyükşehir Belediyesi temizlik çalışanları yakın bir dönemde greve gitmişti. İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın çöp toplamaya çıktığı o dönemde DİSK’li çalışanlarca engellenmesi ise basına yansımıştı.

Hadisenin burada kalmadığı, Cemil Tugay’ın yalnızca Tunç Soyer’i değil; maaşlarına zam isteyen DİSK’li belediye işçilerini de savcılığa şikayet ettiği iddia edildi.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Tunç Soyer gözaltına alınmıştı... Soruşturmanın detayları ortaya çıktı Haberi görüntüle

İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinin bizzat İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına şikayetçi olduğu belirtildi.

Belediye Başkanı Tugay’ın şikayeti üzerine işçiler hakkında kamu davası açıldığı, işçilerin ifadeye çağırıldığı, yakında mahkemede davaların görülmeye başlanacağı öğrenildi.

OPERASYON

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON AŞ'de taşeron şirketler eliyle yolsuzluk yapıldığı iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Bu kapsamda Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 157 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Haberin Devamı

Şüphelilerden 22'sinin İZBETON AŞ, 2'sinin İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Dünyası Konut Yapı Kooperatifi, 2'sinin İş İnsanları Gaziemir Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün İş Alemi Yeni Yaşam Konut Yapı Kooperatifi, 3'ünün Egeli İş İnsanları Konut Yapı Kooperatifi'nde görevli olduğu, diğer 122 şüphelinin ise belediye personeli, inşaat, yapı, elektrik, mermer, ayrıştırma gibi alanlarda faaliyet gösteren şirketlerin sahibi ve çalışanları olduğu öğrenilmişti.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 126 şüpheli dün yakalanmıştı.