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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması... Veli Ağbaba'nın ağabeyi gözaltında

Güncelleme Tarihi:

#İZMİR#BELEDİYE#YOLSUZLUK
İzmir Büyükşehir Belediyesindeki yolsuzluk soruşturması... Veli Ağbabanın ağabeyi gözaltında
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 05, 2026 08:22

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya milletvekili Veli Ağababa'nın ağabeyi Hür Ağbaba ve bir kişi gözaltına alındı.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil 2 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya’da yakalanan şüphelilerin daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi.

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#İZMİR#BELEDİYE#YOLSUZLUK

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