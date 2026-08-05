İzmir Büyükşehir Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturması... Veli Ağbaba'nın ağabeyi gözaltında

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya milletvekili Veli Ağababa'nın ağabeyi Hür Ağbaba ve bir kişi gözaltına alındı.
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İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Yeni Parti Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın ağabeyi Hür Ağbaba dahil 2 şüpheli gözaltına alındı. Diyarbakır ve Malatya’da yakalanan şüphelilerin daha önce tutuklanan Egeşehir Genel Müdürü Süleyman Ekinci ile irtibatlı hareket ettikleri tespit edildi.
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