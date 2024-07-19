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İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı, tabancayla vurulmuş halde evinde ölü bulundu

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#İzmir#Karşıyaka#İntihar
İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı, tabancayla vurulmuş halde evinde ölü bulundu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2024 12:13

İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Haydar İ. (32), Karşıyaka ilçesindeki evinde tabancayla vurulmuş halde, ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Olay, saat 03.00 sıralarında Goncalar Mahallesi 6007 Sokak'taki bir evde meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanı Haydar İ.’nin evinden silah sesi duyuldu. Komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, Haydar İ.’yi yatak odasında başından tabancayla vurulmuş halde yerde kanlar içinde yatarken buldu. Sağlık ekipleri, Haydar İ.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Haydar İ.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İNTİHAR ŞÜPHESİ

Yanında tabanca da bulunan Haydar İ.’nin intihar etmiş olabileceğini değerlendiren polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haydar İ.’nin cenazesi, bugün ikindide toprağa verilecek.

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#İzmir#Karşıyaka#İntihar

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