İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den grev açıklaması

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​İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, greve giden metro ve tramvay çalışanlarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Soyer, "Metro ve tramvay hatlarını işleten İzmir Metro A.Ş. ile Türk-İş'e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında 27 Şubat 2023'ten bu yana devam eden ve bu sabah 04.00'e kadar süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri ne yazık ki anlaşmayla sonuçlanmadı. Yetkili sendikanın kararıyla iki işletmede de grev başladı. Toplu ulaşımda yaşanabilecek sıkıntıyı asgariye indirmek amacıyla ESHOT ve İZULAŞ otobüsleri ile İZDENİZ gemilerinin mevcut sefer sayı ve sıklıkları artırıldı. Ayrıca tramvay durakları, geçici olarak otobüs durağı olarak kullanılmaya başlandı ve ESHOT, tramvay güzergahları için hızla yeni hatlar oluşturdu. Metro güzergahında çalışan otobüs hatları da ilave seferlerle güçlendirildi. Görüşmelerde, masada hep uzlaşmayı isteyen taraf olduk. Metro ve tramvay çalışanlarımıza, belediye şirketlerimiz içerisindeki en iyi şartları sunduk" dedi.

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SENDİKAYA SAĞDUYU ÇAĞRISI

Teklif edilen ve istenilen ücretlere ilişkin de Soyer, şunları kaydetti:

"İzmir Büyükşehir Belediyesi metro ve tramvay çalışanları için Toplu İş Sözleşmesi teklifimiz; en yüksek giydirilmiş net ücret 25.009 TL, en düşük giydirilmiş net ücret 22.105 TL. En yüksek net ücrette 12.157'den 25.009'a çıkan teklifimizle önerdiğimiz artış oranı yüzde 105'tir. İstenilen ise en yüksek giydirilmiş net ücret 39.685 TL, en düşük giydirilmiş net ücret 33.813 TL. Bu rakamların içine yol, yemek ve izin ücretleri dahil değildir. Çalışanlarımıza önerdiğimiz rakamların Türkiye şartlarında pek çok kamu kurumundan ve özel sektörden daha yüksek olduğunu görüyoruz. Belki de Türkiye'deki tek kamu işçileri grevini İzmir hak etmiyor. İşçilerin taleplerini duyurabilecek yöntemler varken doğrudan greve çıkılması, üstelik de hafta başı başlatılması kentimiz ve hemşehrilerimiz açısından ciddi mağduriyete neden olmuştur. Sendika yetkililerini İzmir için sağduyuya davet ediyorum."