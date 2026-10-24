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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Art arda güzel şeyleri göreceğimiz bir dönem olacak

Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Cemil Tugay#Belediye
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Art arda güzel şeyleri göreceğimiz bir dönem olacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 24, 2026 15:49

AK Parti İzmir İl Teşkilatı ile bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, "İzmir'in temel sorunlarına ve geleceğe dair İzmir vizyonu çizecek kararlara dair herkesin çok olumlu yaklaşımları var. Art arda güzel şeyleri göreceğimiz bir dönem olacak" dedi.

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İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, AK Parti İl Teşkilatı ile bir araya geldi. Gerçekleştirilen toplantıya AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız ve partililer katıldı. Toplantının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, toplantıda İzmir'e dair çalışmaların konuşulduğunu söyleyerek, "Hepsi İzmir'in daha iyi hizmet alması için. Akla gelen her türlü sorun için konuyla ilgili yaptığımız hazırlık, öngördüğümüz bir çalışma var. Bunların bir kısmı Ankara'da bakanlıklarımızın onayına tabi konular. Oralarda da çok olumlu yaklaşımlar var. İzmir'in temel sorunlarına ve geleceğe dair İzmir vizyonu çizecek kararlara dair herkesin çok olumlu yaklaşımları var. Art arda güzel şeyleri göreceğimiz bir dönem olacak" ifadelerini kullandı.

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İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'ne ne zaman katılacağına yönelik soruyu da yanıtlayan Tugay, "Müsait olduğum her zaman gideceğim. Büyükşehir meclisinden özellikle kaçıyor değilim. Bizim meclisimiz, başkan olduğum belediyenin meclisi. Bu ara İzmir dışı temaslarımız yoğun oluyor, haftaya tekrar Ankara'ya gidiyorum. Çalışmalardan fırsat olduğu her zaman mecliste olacağım" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay: Art arda güzel şeyleri göreceğimiz bir dönem olacak

'İZMİR'DE GÜZEL İŞLER YAPILACAK'

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da "Sabah saat 10.30'dan beri İzmir'in geleceğine dair yeni projeleri, neler yapabileceğimizi, birlik beraberliğimizi artırıp İzmir'in önünü nasıl açabileceğimizi konuştuk. Cumhurbaşkanımızın İzmir'e geleceği haberini paylaştık, yeni müjdelerle gelecek inşallah. İzmir'de güzel işler yapılacak, İzmir de mutlu olacak. Artık İzmir'in mutlu olmaya hakkı var" diye konuştu.(DHA)

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#İzmir#Cemil Tugay#Belediye

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