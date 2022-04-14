İzmir Buca'da elektrik kesintisi... Elektrikler ne zaman gelecek? Gediz elektrik planlı kesinti programını paylaştı

İzmir Buca'da yaşanan elektrik kesintileri ardından gözler planlı kesinti programına çevrildi. GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada "Planlı (bildirimli) kesintiler; şirketimizin enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce kurumsal web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır." denildi.
TARİH
BAŞLAMA SAATİ
BİTİŞ SAATİ
KESİNTİ NEDENİ
KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER
14.04.2022
09:00
17:00
ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
YİĞİTLER MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK,ADNAN KAHVECİ CADDELERİ,331,345,343,355, 333,341 SOKAKLAR VE CİVARI
14.04.2022
09:00
17:00
ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
YİĞİTLER MAHALLESİ,ONAT,ADNAN KAHVECİ CADDELERİ,343,384,383,341 SOKAKLAR VE CİVARI
15.04.2022
10:00
17:00
ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
DOĞANCILAR MAHALLESİ,6002 SOKAK VE CİVARLARI
15.04.2022
10:00
17:00
ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
DOĞANCILAR MAHALLESİ,6002,6007 SOKAKLAR VE CİVARI
16.04.2022
09:00
12:00
ŞEBEKE İŞLETMECİSİ
ZAFER MAHALLESİ,2371,2360,2372 SOKAKLAR VE CİVARI