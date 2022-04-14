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İzmir Buca'da elektrik kesintisi... Elektrikler ne zaman gelecek? Gediz elektrik planlı kesinti programını paylaştı

#Elektrik Kesintisi#Buca Elektrik Kesintisi#Elektrikler Ne Zaman Gelecek
İzmir Bucada elektrik kesintisi... Elektrikler ne zaman gelecek Gediz elektrik planlı kesinti programını paylaştı

"Planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları" çerçevesinde İzmir Buca'da elektrik kesintisi yaşanıyor. Kesintilerden etkilenen vatandaşlar, GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yayınlanan planlı kesinti programını inceliyor. Peki, elektrikler ne zaman gelecek? İşte İzmir Buca'da yaşanan elektrik kesintilerinin detayları...

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İzmir Buca'da yaşanan elektrik kesintileri ardından gözler planlı kesinti programına çevrildi. GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada "Planlı (bildir​​​imli) kesintiler; şirketimiz​​​in enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce kurumsal web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır." denildi. 

TARİH

BAŞLAMA SAATİ

BİTİŞ SAATİ

KESİNTİ NEDENİ

KESİNTİDEN ETKİLENECEK BÖLGE VE SEMTLER

14.04.2022

09:00

17:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

YİĞİTLER MAHALLESİ,FEVZİ ÇAKMAK,ADNAN KAHVECİ CADDELERİ,331,345,343,355, 333,341 SOKAKLAR VE CİVARI

14.04.2022

09:00

17:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

YİĞİTLER MAHALLESİ,ONAT,ADNAN KAHVECİ CADDELERİ,343,384,383,341 SOKAKLAR VE CİVARI

15.04.2022

10:00

17:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

DOĞANCILAR MAHALLESİ,6002 SOKAK VE CİVARLARI

15.04.2022

10:00

17:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

DOĞANCILAR MAHALLESİ,6002,6007 SOKAKLAR VE CİVARI

16.04.2022

09:00

12:00

ŞEBEKE İŞLETMECİSİ

ZAFER MAHALLESİ,2371,2360,2372 SOKAKLAR VE CİVARI

 

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