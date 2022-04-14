İzmir Buca'da elektrik kesintisi... Elektrikler ne zaman gelecek? Gediz elektrik planlı kesinti programını paylaştı

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İzmir Buca'da yaşanan elektrik kesintileri ardından gözler planlı kesinti programına çevrildi. GDZ Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından yapılan açıklamada "Planlı (bildir​​​imli) kesintiler; şirketimiz​​​in enerji dağıtım sektöründe faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce kurumsal web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır." denildi.