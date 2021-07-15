İzmir bayram namazı saati 2021! İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak?

İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak sorusuna cevap arayan vatandaşlar, kentlerinde camilerde cemaatle birlikte kılınacak olan namazın saatlerini merak ediyor. Peki, il ve ilçe merkezlerinde yaşayan birçok kişinin merakla araştırdığı İzmir'de bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

İZMİR BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

İzmir'de bayram namazı saat 20 Temmuz Salı günü saat 06.36'da kılınacak. Diğer ilçelerin bayram namazı saatleri için tıklayınız.

Kurban Ne Zaman Kesilir?



Kurban (udhiye), eyyâm-ı nahr (kurban kesme günleri) denilen Zilhicce ayının onuncu, on birinci ve on ikinci günleri kesilir.



Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde namaz kılındıktan sonra, bayram namazı kılınmayan yerlerde ise ikinci fecrin doğumundan sonra başlar; Zilhiccenin on ikinci günü (bayramın üçüncü günü) güneş batıncaya kadar devam eder. Bu geçen süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz vakti kesilmesi daha uygundur.



Diğer kurbanlarda (adak, akika, vb.) ise herhangi bir vakit söz konusu değildir.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara