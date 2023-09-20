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İzmir Bayraklı'da barda yangında bir can kaybı

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#İzmir#Yangın#Sağlık
İzmir Bayraklıda barda yangında bir can kaybı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2023 09:34

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, barda çıkan yangında dumandan etkilenen çalışan elli altı yaşındaki Mehmet Naci Sözüner hayatını kaybetti.

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Bayraklı ilçesi Fuat Edip Baksi Mahallesi Zeki Yavaş Sokak'taki barda, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, iş yerinin tamamını sardı. İşletme sahibi Mustafa Mendeş ile çalışanı Mehmet Naci Sözüner (56), yangına müdahale etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, içerideki Mendeş ve Sözüner'i çıkardı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alıp söndürdü. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, dumandan etkilendiği öğrenilen Sözüner'in öldüğü tespit edildi. Vücudunda yanıklar olan Mustafa Mendeş ise ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mendeş'in durumunun ağır olduğu öğrenildi. Mehmet Naci Sözüner'in cenazesinin, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılacağı bildirildi.

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Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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#İzmir#Yangın#Sağlık

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