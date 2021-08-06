İzmir, Aydın, Çanakkale derken İstanbul... Turuncu gökyüzü!

İzmir'de sabah saatlerinde gökyüzünü kaplayan duman ve bulutlar ilerleyen saatlerde kuzeye doğru ilerledi

İzmir'den sonra Aydın daha sonra da Çanakkale'de görülen 'turuncu' gökyüzü, öğle saatlerinde ise İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi semalarında gözlendi.



‘SEBEBİ EGE BÖLGESİ VE YUNANİSTAN'DAKİ ORMAN YANGINLARI’

Sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama Meteroloji yetkililerinden geldi.

Uzmanlar; Muğla'nın yanı sıra komşu ülke Yunanistan'da devam eden orman yangınlarından kaynaklı duman bulutlarının bu duruma neden olduğunu açıkladı.





METEOROLOJİ’DEN AÇIKLAMA GELDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün, ilk saatlerden itibaren rüzgarların batı ve güneyli yönlere dönmesi ile ülkemizde ve Avrupa'da hafta boyunca ortaya çıkan orman yangınlarının oluşturduğu duman ve partikül madde kirleticiler ile Afrika üzerinden gelen toz taşınımı İzmir, Aydın, Manisa, Çanakkale ve Balıkesir'de etkili olmaktadır. Bu durum havada dumanlı ve puslu bir görüşe ve atmosferin optik parlaklığında düşüşe neden olmaktadır. Söz konusunu meteorolojik durum bölgemizde bugün gece saatlerinden sonra etkisini kaybedecektir."

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