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İzmir Aliağa'daki orman yangınında 2 kişi gözaltına alındı

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#İzmir#Orman#Aliağa
İzmir Aliağadaki orman yangınında 2 kişi gözaltına alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 12, 2023 15:40

İzmir Aliağa'da çıkan ve 120 hektar alanın küle döndüğü orman yangınıyla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.Durumu ağır olan arazöz şoförü evli ve 1 çocuk babası Mustafa Gürpınar ise, tedavi gördüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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Sıcak ve rüzgarlı havanın hakim olduğu İzmir'de, dün 2 ilçede orman yangını çıktı. İlk yangın saat 13.45 sıralarında Aliağa Çaltılıdere Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbarla bölgeye gelen İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, havadan ve karadan söndürme çalışmalarına başlarken, mahallede yaşayanlar, denizden tahliye edildi. Bölgede rüzgarın kuvvetli olması çalışmaların uzamasına neden oldu.

Alevlerin sıçradığı 2 ev tamamen yandı. Akşam saatlerinde ekipler alevleri büyük oranda kontrol altına alırken, soğutma çalışmalarına devam edildi. Saat 21.35'te ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yangının kontrol altına alındığını duyurdu. Aliağa'daki yangında toplam 120 hektar alan kül oldu.

'ALEVLER SANAYİ BÖLGESİNE YAKLAŞTI'

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Aliağa'daki orman yangınından kısa süre sonra Menderes ilçesinde Oğlananası mevkisindeki ormanda da yangın çıktı. Aliağa'daki yangına müdahale eden ekipler, bir yandan da Menderes'te havadan ve karadan çalışma başlattı.

4 PERSONEL DE YANGINDAN ETKİLENİP HASTANEYE KALDIRILDI

İki yangında toplam 8 uçak, 11 helikopter, 52 arazöz, 18 su ikmal aracı, 17 iş makinesi, 8 ilk müdahale ekibi ve 660 personel alevlere müdahale etti. Alevlerin İTOB Organize Sanayi Bölgesi'ne yaklaşması paniğe neden oldu. Ekiplerin müdahalesiyle alevlerin önü organize sanayi bölgesine ulaşmadan kesildi.

İzmir Aliağadaki orman yangınında 2 kişi gözaltına alındı

Yangında 4 personel de yangından etkilenip hastaneye kaldırıldı. 2 personel tedavilerinin ardından taburcu edildi, 1 personel ise servise alındı. Durumu ağır olan arazöz şoförü evli ve 1 çocuk babası Mustafa Gürpınar ise, tedavi gördüğü İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Her iki yangınla ilgili soruşturma sürerken, jandarma ekipleri Aliağa'daki yangınla ilgili şüpheli olarak K.E. ve amcasının oğlu Ö.E.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, serbest bırakıldı.(DHA)

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#İzmir#Orman#Aliağa

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