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İzmir ve Manisa'da orman yangını! Havadan ve karadan müdahale ediliyor

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#Orman Yangını#İzmir#Manisa
İzmir ve Manisada orman yangını Havadan ve karadan müdahale ediliyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 12, 2024 16:11

İzmir'in Aliağa ilçesinde Nemport Limanı yakınlarında ve Manisa'nın Alaşehir ilçesinde orman yangını çıktı. İki ildeki orman yangını havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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İzmir'in Aliağa İlçesinde Nemport Limanı civarında, saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangında, alevlere ilk müdahale 13 dakika içinde yapıldı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, 8 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi ile alevlere müdahale sürüyor.

MANİSA'DA ORMAN YANGINI

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Caberfakılı Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 12.30 sıralarında yangın çıktı.

Çıkış nedeni belirlenemeyen yangına ihbarla İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 3 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 4 su ikmal, 3 dozer ve 2 yer ekibi sevk edildi. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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#Orman Yangını#İzmir#Manisa

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