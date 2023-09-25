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İzmir Adliyesi önünde silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

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#Çatışma#İzmir Adliyesi#Adliye
Oluşturulma Tarihi: Eylül 25, 2023 13:23

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, adliyenin karşısındaki bir restoranın üst katında oturan ve bugün davaları olduğu öğrenilen bir gruba dışarıdaki başka bir grup tarafından ateş açıldı. Çıkan çatışmada, 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

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Olay, saat 12.30 sıralarında Bayraklı Adliyesi karşısında bulunan bir restorandaki gruba, dışarıdaki başka bir grup tarafından ateş açıldı. İki grup arasında çatışma çıktı. Daha önce işlenen bir cinayet nedeniyle davaları görülecek olan husumetli 2 grup arasında çıktığı belirtilen çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralanan 3 kişi çevre hastanelere kaldırıldı.

İzmir Adliyesi önünde silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var

Olayla ilgili soruşturma sürerken, görgü tanığı Gökhan Yıldırım, "Adliyeden çıkmıştım. İki grup çatıştı. Çok korktuk. Canımı kurtarmak için park halindeki bir otomobilin altına grip, saklandım. Terör saldırısı zannettim. Yazık yaralananlar oldu" dedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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#Çatışma#İzmir Adliyesi#Adliye

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