İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı’na cephanelik soruşturması

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Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma kapsamında müfettiş görevlendirdi. Müfettiş raporunun tamamlanmasının HSK, Tabur’la ilgili iddialar ve odasındaki silahlarla ilgili soruşturmada karar verecek. Soruşturma kapsamında Tabur’un yetkisinin sonlandırıldığını belirten Bakan Tunç, X hesabından “Hâkim ve Cumhuriyet savcılarımız yargı etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorundadır” dedi.

LÜKS ARABA CEVABI

Tabur, lüks arabasının kaynağını “Ben borsada işlem yapıyorum” diyerek açıklamıştı. Silahlarının ise hepsinin ruhsatlı olduğu savunması yapmıştı. Hâkim Tabur, Türkiye ile ABD arasında diplomatik krize dönüşen Rahip Andrew Graig Brunson Davası’na da bakmıştı.



