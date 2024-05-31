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İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı’na cephanelik soruşturması

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#Oktay Tabur#Silah#Soruşturma
İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı’na cephanelik soruşturması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 07:00

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir Adliyesi’ndeki dinlenme odasında 13 tabanca ve yedi uzun namlulu silah asarak, sergileyen ve üst düzey yargı mensupları ile bu silahlarla pozlar veren İzmir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hâkim Oktay Tabur hakkında soruşturma açıldığını açıkladı.

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Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma kapsamında müfettiş görevlendirdi. Müfettiş raporunun tamamlanmasının HSK, Tabur’la ilgili iddialar ve odasındaki silahlarla ilgili soruşturmada karar verecek. Soruşturma kapsamında Tabur’un yetkisinin sonlandırıldığını belirten Bakan Tunç, X hesabından “Hâkim ve Cumhuriyet savcılarımız yargı etiği ilkeleri çerçevesinde, tüm faaliyetlerinde uygunsuz davranışlardan kaçınmak zorundadır” dedi.

LÜKS ARABA CEVABI

Tabur, lüks arabasının kaynağını “Ben borsada işlem yapıyorum” diyerek açıklamıştı. Silahlarının ise hepsinin ruhsatlı olduğu savunması yapmıştı. Hâkim Tabur, Türkiye ile ABD arasında diplomatik krize dönüşen Rahip Andrew Graig Brunson Davası’na da bakmıştı.

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#Oktay Tabur#Silah#Soruşturma

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