Güncelleme Tarihi:

#İzmir#Karaburun#Lastik Bot Kazası
İzmir açıklarında lastik bot faciası: 4 ölü
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 18, 2025 10:58

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmen grubunu taşıyan lastik bottan denize düşen 4 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 2'si ekiplerce kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik bottan denize düşenlerin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Helikopteri, Sahil Güvenlik İnsansız Hava Aracı, Sahil Güvenlik Gemisi ve 5 Sahil Güvenlik Botu yönlendirildi.

Ekiplerce başlatılan arama kurtarma faaliyetleri kapsamında 2 düzensiz göçmen kurtarıldı, 4 düzensiz göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

Kurtarılan 2 kişinin ifadeleri doğrultusunda kayıp olduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlere yönelik başlatılan arama kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de çalışmalara destek veriyor.

