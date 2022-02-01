Yunanistan Türk kara sularına itti! İzmir açıklarında kurtarıldılar

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
47 kente uyarı İstanbul için saat verildi47 kente uyarı! İstanbul için saat verildi#Meteoroloji
Uzun Covid günlük yaşamı tehdit ediyorUzun Covid günlük yaşamı tehdit ediyor#Covid-19
İzin gününde imzayı attı, Elmas ikna edemediİzin gününde imzayı attı, Elmas ikna edemedi#Transfer
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyorKurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor#Beren Kayalı
Toplumun yüzde kaçı aşırı fanatiktir acabaToplumun yüzde kaçı aşırı fanatiktir acaba?#Fanatik
Altın fiyatları yeniden yükselişteAltın fiyatları yeniden yükselişte#Altın
Dünyada bir ilk... Aşı artık zorunluDünyada bir ilk... Aşı artık zorunlu#Aşı Zorunluluğu
Erdoğan duyurdu Elektrik faturalarına düzenlemeErdoğan duyurdu! Elektrik faturalarına düzenleme#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Fenerbahçe hayali sona erdi, bir kötü haber dahaFenerbahçe hayali sona erdi, bir kötü haber daha#Aycan Yanaç
Merkez Bankasından TLye dönüşen mevduatlar için yeni kararMerkez Bankası'ndan TL'ye dönüşen mevduatlar için yeni karar#Merkez Bankası
ABDden flaş adım... Bu görüntüler Putini çok kızdıracakABD'den flaş adım... Bu görüntüler Putin'i çok kızdıracak!#Ukrayna
Selçuk Kaptan’ın ölümünün ardından denizciler isyan ettiSelçuk Kaptan’ın ölümünün ardından denizciler isyan etti#Selçuk Elibol
Arda Turanın eşi Aslıhan Doğandan üçüncü çocuk açıklamasıArda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan üçüncü çocuk açıklaması#Aslıhan Doğan
Kabinede neler oluyor Kurtulmuş: ‘Haksız, yanlış, art niyetli yorumlar’Kabinede neler oluyor? Kurtulmuş: ‘Haksız, yanlış, art niyetli yorumlar’#Numan Kurtulmuş
Erdoğan’ı savunan avukata kovuşturmaErdoğan’ı savunan avukata kovuşturma#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HABERLERGündem Haberleri

Yunanistan Türk kara sularına itti! İzmir açıklarında kurtarıldılar

#Göçmen#İzmir#Sahil Güvenlik Komutanlığı
Yunanistan Türk kara sularına itti İzmir açıklarında kurtarıldılar

İzmir’in Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen toplamda 66 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Haberin Devamı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, 28 Ocak’ta saat 08.15’te Dikili ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenin bulunduğuna yönelik bilgi edinilmesinin ardından bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi. Ekiplerce, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yunanistan Türk kara sularına itti İzmir açıklarında kurtarıldılar

Ayrıca, 29 ve 30 Ocak tarihlerinde farklı saatlerde Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot ve can salı içerisinde bulunan, Yunanistan unsurlarınca Türk kara suları geri itilen toplamda 42 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkarılan toplamda 66 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Göçmen#İzmir#Sahil Güvenlik Komutanlığı

BAKMADAN GEÇME!

ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı
4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19

BAKMADAN GEÇME!

ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı
4üncü aşıya pek gerek kalmayacak... Hatırlatma dozu bizi Omicrondan kaç ay koruyacak

'4'üncü aşıya pek gerek kalmayacak...' Hatırlatma dozu bizi Omicron'dan kaç ay koruyacak?

#Covid-19