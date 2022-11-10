İzmir açıklarında korkutan deprem

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AFAD'dan aktarılan bilgiye göre; İzmir'de Kuşadası Körfezi açıklarında saat 00:26'da 3.6 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Deprem 10.73 km derinliğinde olduğu açıklandı.

TATBİKAT GERÇEK OLDU

Depremden birkaç saat önce İzmir'de '2022 Afet Tatbikat Yılı' kapsamında deprem anında 'çök- kapan- tutun' ve 'tahliye tatbikatı', Ege Üniversitesi kampüsündeki Zübeyde Hanım Kız Yurdu'nda gerçekleştirilmişti.

Tatbikattan sonra konuşan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Öncelikle geçmiş olsun hepimize. Depremin ne zaman geleceği belli değil. Geçtiğimiz perşembe bu tatbikatın gerçeğini yaşadık. 03.29’da 4.9 şiddetinde depreme maruz kaldık. Bugün onun tatbikatını yapıyoruz. Tatbikatlar, bu gerçek olaylara hazırlanmak içindir. deprem; ülkemizin, İzmir’in bir gerçeği. İzmir’deki öğrenci yurtlarında kalan sevgili öğrencilerimiz bize annelerin, babalarının emaneti. Bu tür tatbikatlara hazır olmamız lazım. Hepimize geçmiş olsun diyorum. Sizlere eğitim, öğretim yılında başarılar diliyorum" demişti.

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