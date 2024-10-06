İzmir açıklarında 81 kaçak göçmen kurtarıldı

Haberin Devamı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 4 Ekim'de 07.20 ve ve 09.10'da Dikili ilçesi açıklarında içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu 2 lastik bottan yardım çağrısını aldı. Motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta 13'ü çocuk 26 ve su alarak batma tehlikesi geçiren lastik bottaki 6'sı çocuk 13 kaçak göçmen, sahil güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Seferihisar ilçesi açıklarında ise saat 10.50 ve 12.20'de lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 2 lastik bot içerisinde toplam 18'i çocuk 42 kaçak göçmeni kurtardı.

Öte yandan, aynı gün saat 21.00'de Çeşme ilçesi açıklarında görevli sahil güvenlik botu tarafından içerisinde kaçak göçmenlerin bulunduğu lastik bot durdurup, 2'si çocuk 46 düzensiz göçmen yakalandı.

Haberin Devamı

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.(DHA)