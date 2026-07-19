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İzmir açıklarında 80 düzensiz göçmen yakalandı

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#Göçmen#Sahil Güvenlik Komutanlığı#Kaçak
İzmir açıklarında 80 düzensiz göçmen yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 19, 2026 18:30

İzmir'in Çeşme ve Seferihisar ilçeleri açıklarında 17'si çocuk 80 düzensiz göçmen yakalandı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün saat 04.30 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında hareket halindeki bir lastik botu tespit etti. Bölgede görevli Sahil Güvenlik botu TCSG-7 tarafından durdurulan lastik botta 40 düzensiz göçmen yakalandı. Bu operasyondan kısa bir süre sonra saat 06.20'de Seferihisar ilçesinde Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-3511) denizde hareketli bir lastik bot daha tespit etti. Durumun bildirilmesi üzerine derhal bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik botu KB-22 botu durdurdu. Botun içerisinde 17'si çocuk toplam 40 düzensiz göçmen daha yakalandı.

Yakalanan göçmenlerin işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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#Göçmen#Sahil Güvenlik Komutanlığı#Kaçak

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