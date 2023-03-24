İzmir açıklarında 59 göçmen kurtarıldı, 1 Türk vatandaşı da yakalandı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 23 Mart tarihinde Çeşme ve Foça ilçesi açıklarında çalışmalar yürüttü. Ekipler, motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım çağrısında bulunan 1 lastik bot ve Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 2 lastik bota müdahale etti. Lastik botlar içerisinde bulunan toplam 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Öte yandan 1 Türk vatandaşının da yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmek için göçmenlerle birlikte yolculuğa çıktığı belirlendi.

Karaya çıkartılan göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, Türk vatandaşı gözaltına alındı.