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İzmir açıklarında 59 göçmen kurtarıldı, 1 Türk vatandaşı da yakalandı

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#Sahil Güvenlik Komutanlığı#Çeşme#Göçmen
İzmir açıklarında 59 göçmen kurtarıldı, 1 Türk vatandaşı da yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 24, 2023 19:15

İzmir'in Foça ve Çeşme ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botlar içerisindeki toplam 59 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Lastik botların içerisinde yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmek isteyen 1 Türk vatandaşın bulunduğu da öğrenildi.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 23 Mart tarihinde Çeşme ve Foça ilçesi açıklarında çalışmalar yürüttü. Ekipler, motor arızası nedeniyle sürüklenen ve yardım çağrısında bulunan 1 lastik bot ve Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 2 lastik bota müdahale etti. Lastik botlar içerisinde bulunan toplam 59 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Öte yandan 1 Türk vatandaşının da yasa dışı yollarla ülkeyi terk etmek için göçmenlerle birlikte yolculuğa çıktığı belirlendi.

Karaya çıkartılan göçmenler sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, Türk vatandaşı gözaltına alındı.

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#Sahil Güvenlik Komutanlığı#Çeşme#Göçmen

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