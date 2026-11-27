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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 05.44'te merkez üssü Ege Denizi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 6,86 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin, Türkiye’ye en yakın olan kara parçası İzmir’in Seferihisar ilçesine 45,60 kilometre uzaklıkta olduğu saptandı. Sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı öğrenildi.

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