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İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı

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#İzmir#Karaburun#Düzensiz Göçmen
İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2023 02:10

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 39 düzensiz göçmen yakalanırken, Dikili ilçesinde motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik botta bulunan 47 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Karaya çıkartılan göçmenler, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Kasım saat 04.45 sıralarında, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli lastik bot durdurulurken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istediği belirlenen 39 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı



Ekipler, aynı gün saat 05.30 sıralarında ise, Dikili ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine çalışma başlattı. Lastik bot içerisindeki 47 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine gönderildi.

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#İzmir#Karaburun#Düzensiz Göçmen

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