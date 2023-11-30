İzmir açıklarında 39 düzensiz göçmen yakalandı

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Kasım saat 04.45 sıralarında, Karaburun ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli lastik bot durdurulurken, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak istediği belirlenen 39 düzensiz göçmen yakalandı.