İzmir açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan bilgiye göre İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 7 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 23, 2021
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 40.94 km. Karaburun (Izmir)
Tarih-Saat : 23.02.2021, 10:15:31 TSİ
Enlem : 38.9230 N
Boylam : 26.0311 E
Derinlik : 6.58 km
Detay : https://t.co/IDumEIO9pU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi