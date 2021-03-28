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Haber Giriş: 28.03.2021 - 16:35 | Son Güncelleme:

İzmir açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem

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İzmir açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan bilgiye göre İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 12 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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