Gündem Haberleri

İzmir açıklarında 104 düzensiz göçmen yakalandı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 16, 2025 04:30

İzmir'de Dikili, Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında 104 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu sevk edildi.

Ekipler, lastik bottaki 14'ü çocuk 32 düzensiz göçmeni kurtardı.

Çeşme açıklarında ise lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan hareketli lastik bottaki 3'ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

Menderes açıklarında da lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekiplerce durdurulan hareketli lastik bottaki 17'si çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli ise jandarmaya götürüldü.

