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İzmir açıklarında 102 düzensiz göçmen kurtarıldı

#İzmir#Yunanistan#Çeşme
İzmir açıklarında 102 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme ve Aliağa ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplamda 102 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, Çeşme ilçesi açıklarında 24 Aralık tarihinde farklı saatlerde Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı ve lastik bot içerisindeki 66 düzensiz göçmen ile yine Yunanistan unsurlarınca denize atılan ve kendi imkanlarıyla adaya çıkan 5 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı. Aynı tarihte Aliağa ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 11 düzensiz göçmen de ekiplerce kurtarıldı. Ayrıca 25 Aralık tarihinde ise yine Çeşme ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 20 düzensiz göçmen de ekiplerce kurtarıldı.

Karaya çıkartılan toplamda 102 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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#İzmir#Yunanistan#Çeşme

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